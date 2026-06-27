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Йоргос Донис: Бяхме много слаби в създаването на положения, нападателите ни не се справяха добре

  • 27 юни 2026 | 10:07
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Неспособността на националния отбор по футбол на Саудитска Арабия да задържи топката и да създава положения в атака са обрекли отбора на нулево равенство срещу Кабо Верде в последния му мач от груповата фаза Световното първенство, смята селекционерът Йоргос Донис.

С този резултат "зелените соколи" приключиха участието си на Мондиал 2026, завършвайки на последното място в Група H с две точки, но и с по-лоша голова разлика от третия Уругвай, който загуби с 0:1 от Испания и също не успя да се класира за елиминационната фаза.

"Бяхме много слаби в създаването на положения. Не можем да спечелим мач по този начин. Нападателите ни не се справяха добре. Най-големият ни проблем днес беше креативността и това беше очевидно", заяви Йоргос Донис след срещата.

Гръцкият специалист все пак похвали футболистите си и каза, че участието на Световното първенство е било позитивно преживяване за тях, но и че ще трябва да бъде преосмислено.

"Не беше това, което искахме, защото играхме такъв мач срещу отбор на същото ниво като нашето. Това е повод да се замислим. Все пак преживяването беше добро и искам да благодаря на играчите", добави Донис.

Така Саудитска Арабия завърши седмото си участие на Световни финали, като за шести пореден път не успя да преодолее груповата фаза.

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