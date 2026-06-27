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  3. Халф на Лудогорец взе награда за Играч на мача на Мондиал 2026

Халф на Лудогорец взе награда за Играч на мача на Мондиал 2026

  • 27 юни 2026 | 09:16
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Единственият представител на efbet Лига на Мондиал 2026 Дерой Дуарте беше избран за Играч на мача при нулевото реми между неговия отбор Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд
Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

Халфът на Лудогорец записа цял мач като титуляр, справяйки се много добре в своите подавания, но най-вече в защита. Той направи 34 паса от общо 40 опита при успеваемост от 85%, а междувременно отне на три пъти топката, изчисти я пет пъти, пресече едно подаване и спечели осем от общо десет единоборства. Освен така полузащитникът стреля веднъж отдалече, но го направи неточно.

За Дуарте това беше трети изигран мач в турнира, но в предишните два той влизаше като резерва. От друга страна, вратарят на втородивизионния Монтана Марсио Роса остана на пейката и в трите досегашни двубоя на Кабо Верде, който в 1/16-финалите ще се изправи срещу действащия световен шампион Аржентина.

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Снимки: Gettyimages

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