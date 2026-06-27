Халф на Лудогорец взе награда за Играч на мача на Мондиал 2026

Единственият представител на efbet Лига на Мондиал 2026 Дерой Дуарте беше избран за Играч на мача при нулевото реми между неговия отбор Кабо Верде и Саудитска Арабия.

Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

Халфът на Лудогорец записа цял мач като титуляр, справяйки се много добре в своите подавания, но най-вече в защита. Той направи 34 паса от общо 40 опита при успеваемост от 85%, а междувременно отне на три пъти топката, изчисти я пет пъти, пресече едно подаване и спечели осем от общо десет единоборства. Освен така полузащитникът стреля веднъж отдалече, но го направи неточно.

За Дуарте това беше трети изигран мач в турнира, но в предишните два той влизаше като резерва. От друга страна, вратарят на втородивизионния Монтана Марсио Роса остана на пейката и в трите досегашни двубоя на Кабо Верде, който в 1/16-финалите ще се изправи срещу действащия световен шампион Аржентина.

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Снимки: Gettyimages