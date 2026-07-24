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Готвят супер турнир с отбори от Северна и Южна Америка

  • 24 юли 2026 | 02:43
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Готвят супер турнир с отбори от Северна и Южна Америка

Картата на американския футбол е на прага на историческа трансформация. Южноамериканската футболна конфедерация (КОНМЕБОЛ), в съвместни усилия с КОНКАКАФ, напредва с плановете за създаване на нов клубен турнир, който цели да обедини най-добрите отбори от Северна и Южна Америка на една сцена, предлагаща висока конкуренция и огромен търговски потенциал, разкрива испанския вестник "Марка".

Инициативата предвижда създаването на звездна надпревара, вероятно във формат „Финална четворка“, в която ще се изправят един срещу друг настоящите шампиони на Копа Либертадорес и Копа Судамерикана срещу най-силните представители на мексиканската Лига МХ и американската Мейджър Лийг Сокър (МЛС).

Не е тайна, че търговските и спортните отношения между КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ преминават през един от най-добрите си периоди. След съвместни проекти за международни турнири на национално ниво, завръщането на северноамериканските клубове в орбитата на южноамериканските състезания е една от най-преследваните цели от ръководителите в двата региона.

Проектът цели не само да повиши футболното ниво и зрелището на терена, но и да експлоатира ключов пазар: територията на САЩ и Мексико. С потенциални домакинства в Съединените щати, състезанието би предложило изключително атрактивна икономическа рамка благодарение на спонсорства, продажба на билети и глобални права за излъчване.

Турнирът ще се провежда в бърз и интензивен формат на директна елиминация или „Финална четворка“, което ще намали натоварването в календара на отборите, но ще гарантира безпрецедентни двубои от най-висока класа.

Въпреки очакванията и ентусиазма, генерирани както от южноамериканските ръководители, така и от водещи фигури в Мейджър Лийг Сокър на САЩ и Канада, както и мексиканския шампионат, предложението все още трябва да преодолее значителни логистични предизвикателства. Сред тях се открояват натовареният международен клубен календар, споразуменията за търговски и телевизионни права, както и хармонизирането на правилниците между двете конфедерации.

Въпреки това интересът на страните е ясен: да се свърже страстта на южноамериканския футбол с пазарната мощ на Северна Америка в турнир, който трябва да корунува краля на двата континента.

За анализатори и фенове тази нова надпревара може също така да положи основите за евентуална бъдеща реинтеграция на мексикански и американски клубове директно във финалните фази на Копа Либертадорес – възможност, която остава на масата за преговори между ръководните органи.

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