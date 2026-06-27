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Кабо Верде подобри близо 100-годишен рекорд

  • 27 юни 2026 | 05:26
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Националният отбор на Кабо Верде завърши на второ място в своята група "Н" и сензационно се класира за 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026. С това си постижение дебютантите в турнира официално се превърнаха в най-малката държава, преминавала някога груповата фаза в цялата история на мондиалите – феноменален успех за островната нация. Отборът излезе от тежката група напълно непобеден, оставяйки зад гърба си двукратния световен шампион Уругвай и тима на Саудитска Арабия.

„Сините акули“, представляващи население от едва 525 000 души, си осигуриха историческото класиране напред след нулево равенство срещу Саудитска Арабия в последния кръг. Преди това, в първите си два мача, те поднесоха огромна изненада, като първо удържаха фаворита Испания до 0:0, а след това направиха драматично равенство 2:2 и срещу Уругвай. С актив от 3 точки те подпечатаха втората си позиция и в следващата елиминационна фаза ще се изправят срещу действащия световен шампион Аржентина на 3 юли в Маями.

Досегашният рекорд за най-малка държава по население, достигала до елиминационната фаза на световно първенство, се държеше от Парагвай. Когато южноамериканската страна участва на първия в историята мондиал през далечната 1930 година, нейното население е наброявало малко над 860 000 души. С преминаването на Кабо Верде напред в елиминациите, този близо вековен рекорд беше подобрен с разлика от над 300 000 жители. Две други по-малки нации – Кюрасао (през 2026 г.) и Исландия (през 2018 г.) – също са играли на световни финали, но отпаднаха още в групите.

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Снимки: Gettyimages

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