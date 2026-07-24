Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Колумбия
  3. Колумбия запазва треньора си след Световното

Колумбия запазва треньора си след Световното

  • 24 юли 2026 | 02:08
  • 159
  • 0

Изпълнителният комитет на Колумбийската футболна федерация официално обяви, че аржентинският треньор на националния отбор Нестор Лоренсо ще продължи да води тима. Решението затвърждава подкрепата на ръководството към проекта, стартирал в средата на 2022 г., и осигурява стабилност начело на „трикольорите“ за следващия цикъл.

Потвърждението дойде след решаваща среща в Богота между наставника и ръководителите на колумбийския футбол. На нея са били оценени резултатите, постигнати след участието наскоро приключилия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Въпреки горчивия вкус от отпадането на 1/8-финалите на от Швейцария след изпълнение на дузпи Федерацията оценява високо резултатите и изградения игрови облик от треньора от Буенос Айрес през четирите му години начело.

Общият му процент на успеваемост е 69%. Сред най-значимите му постижения начело на националния отбор се открояват рекордната серия от 28 поредни мача без загуба, сребърните медали от Копа Америка през 2024 г. и директното класиране за Световното първенство в Северна Америка тази година.

„Изпълнителният комитет на Колумбийската футболна федерация обявява подновяването на договора на старши треньора Нестор Лоренсо. С това споразумение федерацията потвърждава своята подкрепа за техническия процес, който треньорът ръководи начело на нашия национален отбор“, се казва в официалното съобщение на Федерацията.

Организацията възлага на специалиста да насочи работата на треньорския щаб към предстоящите предизвикателства от международния календар, които включват новия цикъл от южноамериканските квалификации за Мондиал 2030 и Копа Америка през 2028 г.

Този нов етап ще донесе и преструктуриране в треньорския щаб на Лоренсо. Луис Амаранто Переа, който беше негов основен асистент от 2022 г., наскоро напусна поста си, за да поеме предизвикателството да води еднолично колумбийския клубен отбор на Индепендиенте Меделин. Скоро се очаква Нестор Лоренсо да обяви името на наследника на помощника си, а първата изява на тима след Мондиала ще бъдат през септември в серия от контролни срещи.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

Пламен Андреев дебютира с победа за Дебрецен

  • 23 юли 2026 | 21:22
  • 4863
  • 0
Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

Квалификациите в Лига Европа продължиха с голяма изненада и позитивен български резултат

  • 24 юли 2026 | 00:02
  • 9221
  • 4
Лигата на конференциите предложи много голове и няколко сензационни резултати

Лигата на конференциите предложи много голове и няколко сензационни резултати

  • 24 юли 2026 | 00:05
  • 8229
  • 1
Съотборник на Груев се мести в САЩ

Съотборник на Груев се мести в САЩ

  • 23 юли 2026 | 20:42
  • 1160
  • 0
От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

От Милан обявиха официално бъдещето на Модрич

  • 23 юли 2026 | 20:06
  • 7493
  • 6
Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

Манчестър Сити обяви рекордния трансфер

  • 23 юли 2026 | 19:47
  • 18063
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

ЦСКА не се даде срещу Карабах, всичко ще се реши в София

  • 23 юли 2026 | 20:55
  • 108243
  • 618
Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

Лудогорец изправен до стената след тежка вечер в Европа

  • 23 юли 2026 | 23:27
  • 46227
  • 205
Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

Янев изненада с коментар за това как ЦСКА успя да неутрализира Карабах

  • 23 юли 2026 | 21:31
  • 34420
  • 83
Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

Райс каза на какво се дължат катастрофалната игра и резултат на Лудогорец

  • 23 юли 2026 | 23:49
  • 7373
  • 10
Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

Гьозтепе: Мъри Стоилов получи невероятна оферта, която трудно се отказва

  • 23 юли 2026 | 19:00
  • 54067
  • 60
Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

Помощник на легендата Желко Обрадович е новият треньор на Балкан

  • 23 юли 2026 | 19:26
  • 13068
  • 8