Колумбия запазва треньора си след Световното

Изпълнителният комитет на Колумбийската футболна федерация официално обяви, че аржентинският треньор на националния отбор Нестор Лоренсо ще продължи да води тима. Решението затвърждава подкрепата на ръководството към проекта, стартирал в средата на 2022 г., и осигурява стабилност начело на „трикольорите“ за следващия цикъл.

Потвърждението дойде след решаваща среща в Богота между наставника и ръководителите на колумбийския футбол. На нея са били оценени резултатите, постигнати след участието наскоро приключилия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Въпреки горчивия вкус от отпадането на 1/8-финалите на от Швейцария след изпълнение на дузпи Федерацията оценява високо резултатите и изградения игрови облик от треньора от Буенос Айрес през четирите му години начело.

Общият му процент на успеваемост е 69%. Сред най-значимите му постижения начело на националния отбор се открояват рекордната серия от 28 поредни мача без загуба, сребърните медали от Копа Америка през 2024 г. и директното класиране за Световното първенство в Северна Америка тази година.

Néstor Lorenzo (60) fue renovado por 4 años por el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol como técnico de la selección Colombia. Es la continuidad de un proceso exitoso y en crecimiento que ha dejado muchas cosas buenas.

Lo adelantamos en el Mundial. pic.twitter.com/JnAUV7c6ax — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 23, 2026

„Изпълнителният комитет на Колумбийската футболна федерация обявява подновяването на договора на старши треньора Нестор Лоренсо. С това споразумение федерацията потвърждава своята подкрепа за техническия процес, който треньорът ръководи начело на нашия национален отбор“, се казва в официалното съобщение на Федерацията.

Организацията възлага на специалиста да насочи работата на треньорския щаб към предстоящите предизвикателства от международния календар, които включват новия цикъл от южноамериканските квалификации за Мондиал 2030 и Копа Америка през 2028 г.

Този нов етап ще донесе и преструктуриране в треньорския щаб на Лоренсо. Луис Амаранто Переа, който беше негов основен асистент от 2022 г., наскоро напусна поста си, за да поеме предизвикателството да води еднолично колумбийския клубен отбор на Индепендиенте Меделин. Скоро се очаква Нестор Лоренсо да обяви името на наследника на помощника си, а първата изява на тима след Мондиала ще бъдат през септември в серия от контролни срещи.

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