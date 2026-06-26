Вход свободен за контролата между Левски и Ботев (Враца)

Входът за третата контролна среща от лятната подготовка на Левски срещу Ботев (Враца) е свободен, съобщиха от клуба. Двубоят е на 27 юни от 18:30 часа и ще се проведе на "Градски стадион" в Правец.

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"Сините" фенове ще могат да използват южния вход на съоръжението, докато за привържениците на Ботев (Враца) е предвиден източният вход на стадиона.

До този момент отборът на Хулио Веласкес записа две победи - срещу Академик Свищов (4:0) и Етър (6:0).

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