Нова огромна трагедия: България загуби още две свои деца

Войната по родните пътища взе днес още две жертви. Този път загиналите са 17-годишният привърженик на Ботев (Враца) Иван Стоичков и неговата 16-годишна приятелка Йоана Митова.
България скърби за своите деца (снимки)
“Ботевци, днес загубихме нашият брат Иван Стоичков на 17 годишна възраст и неговата приятелка Йоана Митова на 16 години. Моторът, на който са били е бил ударен челно от автомобил навлязъл в насрещното платно... Почивайте в мир!”, четем тъжната вест на страницата на Фен клуб “Ботев Враца завинаги”.
Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Иван и Йоана.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google