Нова огромна трагедия: България загуби още две свои деца

Войната по родните пътища взе днес още две жертви. Този път загиналите са 17-годишният привърженик на Ботев (Враца) Иван Стоичков и неговата 16-годишна приятелка Йоана Митова.

България скърби за своите деца (снимки)

“Ботевци, днес загубихме нашият брат Иван Стоичков на 17 годишна възраст и неговата приятелка Йоана Митова на 16 години. Моторът, на който са били е бил ударен челно от автомобил навлязъл в насрещното платно... Почивайте в мир!”, четем тъжната вест на страницата на Фен клуб “Ботев Враца завинаги”.

Екипът на Sportal.bg изказва съболезнования на семейството, близките и приятелите на Иван и Йоана.

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