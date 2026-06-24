Моуриньо обратно в Реал Мадрид: Не е време за говорене, а за слушане

Жозе Моуриньо се завърна в Реал Мадрид, а с него и една философия за футбола, която никога не е оставяла никого безразличен. На 11 юни 2026 г. „белият балет“ официално обяви назначаването му за треньор на първия отбор за следващите три сезона. Португалецът ще се присъедини към тима на 13 юли, когато започва предсезонната подготовка. Първото му голямо интервю след завръщането, дадено за Vanity Fair, рисува портрета на един Моуриньо, който е различен в тона си – по-спокоен и не толкова провокативен, но идентичен по същество: състезателен, горд и убеден, че футболът се обяснява преди всичко с победата.

Моуриньо, който през 2004 г. се представи пред света като The Special One („Специалния“), сега изглежда готов да намали егото, без да се отказва от авторитета си. „Не искам да казвам, че аз бях „избраният“. Бях един от тях“, отбелязва той в интервюто, сякаш времето е изгладило публичния му образ, без да засяга същността на характера му. Наставникът, който покори Англия от пресконференциите, който превърна всеки голям мач в психологическа битка и който предизвика най-силния отбор на Барселона първо от скамейката на Интер, а след това и от тази на Мадрид, се завръща на мястото, където фигурата му придоби епични размери.

Неговото обяснение за Реал Мадрид е чист сантиментален „моуринизъм“. Той не говори само за играчи или звезди, а за тежест, за емблема, за памет. „Историята на Реал Мадрид не може да се сравнява с ничия друга“, твърди той. И добавя образ, който създава заглавия: „Бялата фланелка има нещо магическо“. За Моуриньо Реал Мадрид не е просто сбор от имена, а институция, изградена върху трофеи. „Когато говорим за Реал Мадрид, говорим за история и за наследство във футбола“, обобщава португалецът.

В този нов етап едно от големите му предизвикателства ще бъде Килиан Мбапе. Французинът живееше сред постоянен шум въпреки головите си показатели, но Моуриньо не търси конфронтация. Напротив, той призовава за спокойствие, наблюдение и диалог. „Не е време за говорене, а за слушане“, твърди той. Португалецът уверява, че трябва да опознае отвътре това, което досега е виждал само отвън. „Тук съм, за да помагам, а не да критикувам“, обяснява той, преди да отправи ясно послание за новата си звезда: „Мбапе е феноменален играч и ще се опитам да му помогна да стане още по-добър“.

Моуриньо поглежда и назад, особено към онези „Класико“ мачове, които разделиха футбола на две. Гуардиола от едната страна, той от другата. Меси и Кристиано на терена. Мадрид и Барса се превърнаха в планетарно събитие. „Светът спираше за тези мачове“, спомня си той. Според Моуриньо това никога повече не се е повторило със същия мащаб. „Не беше само Мадрид и Барселона, нито само Испания. Беше целият свят“, казва той за съперничество, което сравнява с великите дуели в тениса между Надал, Федерер и Джокович.

Португалецът не се отрича от миналото си в Барселона. Той си спомня с професионална и семейна топлота годините си в каталунската столица заедно с Боби Робсън, Гуардиола и Луис Енрике. Там сe ражда първото му дете и там е започнал да се оформя като елитен треньор. Но съдбата, казва той, го е изправила от другата страна. „Нямам никакви лоши чувства към Барселона“, пояснява той. След което оставя още една фраза с аромат на класика: „Наслаждавам се да играя срещу най-добрите, защото те те карат да бъдеш по-добър“.

Там, където Моуриньо не отстъпва и на милиметър, е старият дебат за стила. Наричали са го дефанзивен, прагматичен, ориентиран към резултата и дори враг на определена естетическа идея за футбола. Отговорът му остава същият: победата е същността на спорта. „Съществува една абсурдна теория: че можеш да бъдеш велик, без да печелиш“, заявява остро той. И завършва: „В спорта целта е да се печели“. За да се защити, той припомня своя Реал Мадрид от сезон 2011-12 г. – онзи отбор със 100 точки и 121 гола. „Колко дефанзивен беше този отбор?“, пита риторично той.

Моуриньо също така защитава полуфинала в Шампионската лига с Интер срещу Барса (през 2010 г.). Той не приема всичко да се свежда до героичната съпротива с десет души на „Камп Ноу“. Припомня, че седмица по-рано неговият отбор е спечелил с 3:1. Въпреки това, той с гордост приема онази епична защита срещу най-добрия отбор в света.

В интервюто се съдържа и размисъл за собствената му фигура. Моуриньо знае, че е допринесъл за превръщането на треньора в главно действащо лице. Преди него фокусът почти винаги е бил върху футболистите. С неговото идване и треньорската скамейка започва да продава първи страници. Сега обаче той добавя нюанс: „Никога не съм искал да бъда по-важен от играчите си“. Харизмата, настоява той, не се ражда от позата. „Харизмата не се купува от супермаркета“, казва той. Според Моуриньо авторитетът се печели с добра работа: чрез тренировки, лидерство, подготовка за мачове и убеждаване на съблекалнята.

Дори костюмът, една от неговите запазени марки още от годините му в Челси, се появява в интервюто като декларация на принципи. Моуриньо го разбира като част от церемонията на футбола. Треньорът, казва той, представлява клуба, феновете и една професионална класа. Затова никога не се е чувствал комфортно в друга „кожа“. Костюмът не е бил маскарад, а броня. В неговия разказ това не е било антифутбол, а оцеляване, майсторство и състезателно величие.

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