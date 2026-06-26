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  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Американци гледаха загубата от Турция на прочут плаж

Американци гледаха загубата от Турция на прочут плаж

  • 26 юни 2026 | 10:45
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Футболни привърженици се събраха в четвъртък на плажа край прочутата крайбрежна алея в Санта Крус, Калифорния, на около 70 мили (112 км) южно от Сан Франциско, за да гледат мач от Световното първенство.

Те станаха свидетели на победата на Турция над Съединените щати с 3:2 – единствената победа на турския отбор на Световното първенство. Американците вече си бяха осигурили място в елиминационната фаза още преди поражението.

Националният отбор на САЩ ще се изправи срещу Босна и Херцеговина на 1 юли в Санта Клара, Калифорния, като ще остане на Западното крайбрежие, след като изигра мачовете си от груповата фаза в района на Лос Анджелис и Сиатъл.

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