Почетино: За да влезем в историята, трябва да спечелим световното първенство, а не само групата

Старши треньорът на националния отбор на САЩ по футбол Маурисио Почетино заяви, че не е притеснен от драматичната загуба от Турция, тъй като неговите възпитаници са изпълнили основната си задача да спечелят първото място в група D на Световното първенство. Американците завършиха на върха с 6 точки, след като надделяха над Парагвай с 4:1 и над Австралия с 2:0 в първите си два мача на родна земя от Мондиал 2026. Така тимът на Почетино ще играе на 1/16-финалите срещу Босна и Херцеговина на 2 юли от 3:00 часа българско време.

"В този момент никой не ни поздравява, че завършихме на първо място в групата. Но аз искам да изкажа благодарностите си към играчите, хората от щаба ми и към феновете, защото завършихме на върха в една много трудна група. Справихме се с цялото напрежение от големите очаквания към нас. Това беше и нашата първа голяма цел. Затова оставам позитивно настроен и съм щастлив", коментира Почетино.

Аржентинският специалист направи девет промени в стартовия състав за двубоя с Турция, тъй като американците вече си бяха осигурили желаното първо място. Четирима от футболистите с картони - Крис Ричардс, Антъни Робинсън, Фоларин Балогун и Тайлър Адамс останаха резерви и не взеха участие, а седем футболисти дебютираха на световно първенство, като от тях Себастиан Берхалтер се отличи с гол и асистенция, а Остин Тръсти също се разписа. Останалите петима бяха Майлс Робинсън, Джоузеф Скали, Брендън Аарънсън, Марк МакКензи и Джовани Рейна.

"Когато единият отбор се е класирал, а другият вече е отпаднал, всичко може да се случи. Със сигурност тези обстоятелства трябва да се вземат предвид. Искахме да победим, но имахме и други приоритети. Трябваше да потърсим баланс и затова взех тези решения (за състава). За да влезем в историята, трябва да спечелим световното първенство, а не само групата. Не трябва да мислим на дребно, това не е стратегия. Трябва да гледаме цялата картина", каза още Почетино.

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Снимки: Imago