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  3. Монтела: Турция напуска Световното с високо вдигната глава

Монтела: Турция напуска Световното с високо вдигната глава

  • 26 юни 2026 | 09:15
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Селекционерът на Турция Винченцо Монтела заяви, че отборът му ще се върне у дома с високо вдигната глава, след като завърши кампанията си на Световното първенство с победа с 3:2 над САЩ в Лос Анджелис. Италианецът похвали играчите за това, че показаха своите умения, способности и характер, въпреки психическата тежест от това, че вече бяха елиминирани и играха пред предимно американска публика.

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„Можем да се върнем у дома с високо вдигната глава. Футболът боли, но се разчувствах в края на мача... Днешният мач е много по-важен от 1000 победи", каза Монтела.

Специалистът каза, че Турция е създала достатъчно шансове през целия турнир, но не е била достатъчно клинична в завършващата фаза, като същевременно подчерта, че не би обвинил отделни играчи за пропуснатите възможности. Той каза, че отборът му е загубил в първите си два мача, твърдейки, че дори равенство в който и да е от двата мача би могло да промени съдбата им, но прие, че футболът не винаги е честен.

Монтела обяви още, че празненствата на отбора след последния съдийски сигнал отразяват националната им гордост и му дават увереност за бъдещето.

Турция участва за първи път на Световно първенство от 2002 г. насам, а Монтела каза, че се надява да не се налага да чакат още 24 години, за да се завърнат. „Надяваме се, че ще се справим по-добре, не след 24 години, а по-рано“, каза той.

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Снимки: Imago

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