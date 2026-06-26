Кьокчу: Не сме доволни, но беше важно да запазим името си

Полузащитникът на турския национален отбор по футбол Оркун Кьокчу призна, че в състава има недоволство от представянето на Световното първенство. Турция приключи участието си с победа с 3:2 над САЩ в последния си двубой от груповата фаза. Тимът на Винченцо Монтела обаче завърши на дъното в група "D", което е далеч от големите очаквания, с които турците бяха изпратени от своите сънародници.

„Не сме доволни, но за нас беше много важно да победим, защото искаме да запазим името си. Знаем, че имаме отбор с много качества и искахме да покажем на света, че сме по-добри от показаното до момента. За всички нас това е първото Световно първенство – трябва да си вземем поука от натрупания опит и да работим усилено“, коментира Кьокчу, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа (ФИФА). „За следващите световни шампионати се надяваме да постигнем по-голям успех. Хората у дома заслужават това, защото ни подкрепят навсякъде, където отиваме“, добави турският полузащитник.

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Снимки: Imago