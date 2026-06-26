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  1. Световно първенство
  2. САЩ
  3. Маккени: Тази загуба ще ни мотивира още повече

Маккени: Тази загуба ще ни мотивира още повече

  • 26 юни 2026 | 10:06
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Американският халф Уестън Маккени заяви след загубата с 2:3 от Турция на Световното първенство по футбол, че съотборникът му Кристиан Пулишич има способността да промени хода на турнира.

„Той е специален футболист... Може да влезе на терена и да бъде този играч, който да създаде нещо от нищото“, коментира Маккени пред Fox One. „Беше хубаво да го видя отново на терена и се надявам това да се случи отново в Сан Франциско“, добави американският национал, визирайки участието на САЩ на 1/16-финалите на Мондиал 2026. „Мисля, че инерцията със сигурност ще бъде налице. Всички искат да влязат в следващия мач след победа, но очевидно не успяхме тази вечер. Смятам, че това ще ни мотивира още повече да се опитаме да докажем, че първите ни два мача на Мондиал 2026 не бяха просто съвпадение. Очакваме с нетърпение срещу кой ще играем в следващия кръг“, каза още Уестън Маккени.

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