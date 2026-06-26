Сенегал трябва да търси убедителна победа срещу Ирак, за да запази шансове за класиране

Световното първенство по футбол навлиза в решителната си фаза от групите, а за Сенегал и Ирак моментът на истината настъпи. Днес от 22:00 часа българско време на стадион „БМО Фийлд“ в Торонто, двата тима ще премерят сили в мач от група "I", който ще определи кой от тях ще запази шансове за продължаване напред като един от най-добрите трети отбори.

Ситуацията тук е предлно ясна: Франция и Норвегия вече окупираха първите две места с по шест точки, оставяйки Сенегал и Ирак на дъното с нулев актив. Това означава, че само победа върши работа на африканци и иракчани, а равенство би било самоубийствено и за двата тима. Сенегал трябва да търси задължителен успех поне с два гола разлика, за да има повече вкарани голове от Южна Корея в битката за най-добрите трети отбори. Всяка победа за отбора ще доведе и до автоматично изпреварване на друг от третите - Шотландия, който в момента с -3 отрицателна голова разлика. Разбира се, "лъвовете от Теранга" ще трябва да се надяват и на благоприятни развръзки в мачовете от останалите групи.

Шансовете на Ирак за класиране пък са само в сферата на теорията, тъй като дори и евентуален изненадващ успех за тях едва ли ще е достатъчен заради крайно лошата голова разлика на тима, инкасирана след първите два мача. Разбира се, евентуален разгром над Сенегал би свършил работа на тима на Греъм Арнолд, но това също изглежда още по-малко вероятно.

Формата на двата отбора преди този сблъсък е далеч от идеалната. Сенегал записа три поражения в последните си пет мача, като особено болезнена бе загубата от Норвегия с 2:3. Ирак се намира в още по-тежка серия от три поредни загуби, включително тежките поражения от Франция (0:3) и Норвегия (1:4) в груповата фаза. Любопитното е, че това ще бъде първата официална среща между Сенегал и Ирак на международната сцена, което прави двубоя исторически.

И двамата селекционери имат някои проблеми, като вратарят на Сенегал Едуар Менди е контузен и няма да играе, докато голмайсторът на Ирак Аймен Хюсеин бе изваден принудително срещу Франция и не е ясно дали ще бъде на линия за двубоя днес.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google