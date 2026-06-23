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Кулибали: Допуснах много грешки срещу Норвегия

  • 23 юни 2026 | 22:07
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Капитанът на Сенегал Калиду Кулибали призна, че е допуснал много грешки при загубата на отбора от Норвегия в груповата фаза на Световното първенство, която постави африканския тим в опасност от ранно отпадане.

Грешките на Кулибали позволиха на Норвегия да спечели с 3:2 и да си осигури място в следващия кръг заедно с Франция, докато Сенегал, който преди турнира беше сочен за аутсайдер, все още не е спечелил точки и трябва да победи срещу Ирак в Торонто в петък, ако иска да има някакъв шанс да бъде сред най-добрите трети в класирането.

„На най-високо ниво футболът се свежда до детайлите. Отборът, който прави най-малко грешки, печели. Аз направих много грешки и това е истински срам“, каза Кулибали след двубоя.

„Нивото на Световното първенство е много високо и затова няма място за грешки. Допуснахме твърде много, за да имаме някакъв шанс да спечелим мача“, добави той.

Кулибали неправилно прецени изчистване, а вратарят Едуар Менди не успя да спре удар на резервата Маркус Педерсен, с което даде преднина на Норвегия близо до почивката.

35-годишният защитник, чието място беше под въпрос след загубата от Франция в първия им мач в Група I, беше виновен и за двата гола на Ерлинг Хoланд през второто полувреме. Въпреки редицата грешки в защита, Сенегал понякога изглеждаше опасен при контраатаките, като Исмаила Сар отбеляза два гола, включително един в добавеното време.

„Да бъдеш догонващ мача е много трудно. Психически отборът реагира добре. Въпреки неуспехите, имаше прилив на енергия и играчите направиха всичко възможно, за да се опитат да осигурят равенство, но не успяхме. Трябва да вярваш до самия край“, добави Кулибали, който беше сменен в 72-ата минута.

„Сега трябва да вярваме до самия край. Ще играем важен мач срещу Ирак и ще се опитаме да спечелим“, завърши капитанът, цитиран от агенция Ройтерс.

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Снимки: Gettyimages

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