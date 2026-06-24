Вратарят на Сенегал пропуска последния мач на тима от груповата фаза

Вратарят на Сенегал Едуар Менди няма да играе в мача от третия кръг на груповата фаза на Световното първенство срещу Ирак, съобщи пресслужбата на африканския отбор. Вратарят ще пропусне мача поради контузия на коляното. 34-годишният Менди ще се подложи на допълнителни медицински прегледи, за да се определи естеството на контузията и перспективите му за по-нататъшно участие в турнира. Менди получи контузия на лявото коляно в мача от втория кръг срещу Норвегия (2:3) и беше заменен в 63-ата минута. Мачът между Сенегал и Ирак ще се проведе на 26 юни в Торонто.

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