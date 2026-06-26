Ехамер избра скока на дължина за Европейското в Бирмингам

Световният рекордьор и световен шампион в седмобоя в зала от тази зима Симон Ехамер избра да се състезава в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам това лято. Швейцарецът e №1 в световната ранглиста за сезона и в скока на дължина, и в десетобоя.

В скока на дължина той оглавява планетарната ранглиста за годината с 8.51 м - постижение, което регистрира в рамките на десетобой и е нов световен рекорд в дисциплината за десетобой. В десетобоя швейцарецът е №1 в листата за годината с 8778 точки.

Двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу е втори в скока на дължина с 8.49 м, трети е световният шампион в зала от тази зима Гершон Балдер с 8.46 м, четвърти е новият световен рекордьор за юноши Хорхе Ходелин, а българската надежда Божидар Саръбоюков заема петото място в световната ранглиста за годината с 8.45 м от зимата. През лятото до момента възпитаникът на Димитър Карамфилов има 8.29 м.

Целта на Ехамер в Бирмингам е да спечели европейски медал. Преди две години в Рим той завърши трети в скока на дължина, а в Мюнхен през 2022 г. спечели сребро в десетобоя. Все още обаче той няма злато от континентален форум на открито.

С решението на Ехамер да стартира в скока на дължина в Бирмингам, дисциплината се оформя като една от най-конкурентните на шампионата.

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Снимки: Gettyimages