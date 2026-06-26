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Очаквайте в 10:00 контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. 11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

11-те на Ботев (Пловдив) и Арда - очаквайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 09:25
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Станаха ясни стартовите състави на Ботев (Пловдив) и Арда, които се изправят един срещу друг в контролна среща на комплекс “Никола Щерев - Старика”. Двубоят стартира в 10:00 часа и ще се излъчва пряко по Sportal.bg.

БОТЕВ (ПД) - АРДА

Стартови състави:

Ботев: 1. Християн Славков, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 10. Асен Чандъров, 13. Самуил Цонов, 14. Карлос Алгара, 15. Богдан Костов, 42. Ивайло Видев, 66. Карлос Меоти, 82. Владимир Мендеш, 90. Самуел Калу;

Арда: 1. Анатолий Господинов, 9. Виктор Любенов, 11. Атанас Кабов, 16. Преслав Бачев, 18. Симеон Василев, 21. Вячеслав Велев, 24. Мартин Паскалев, 26. Борак Аканджи, 39. Антонио Вутов, 80. Лъчезар Котев, 99. Бирсент Карагарен.

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