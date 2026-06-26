Уанджиру ще защитава титлата си в Берлин срещу световната рекордьорка

След като миналата година Розмари Уанджиру триумфира с титлата при жените в Берлин с време 2:21:05, сега тя се изправя пред сериозно предизвикателство.

След колеблив старт на сезона, Розмари Уанджиру ще се опита да възвърне върховата си форма, когато излезе да защитава титлата си от маратона в Берлин на 27 септември. Нейната мисия обаче ще бъде трудна, тъй като ще се изправи срещу етиопката Тигст Асефа, световна рекордьорка в състезания само за жени.

Миналата година Уанджиру демонстрира впечатляващо представяне, за да спечели титлата в Берлин, пресичайки финалната линия за 2:21:05. Тя успя да надделее над етиопките Дера Дида (2:21:08) и Азмера Гебру (2:21:29) в изключително оспорван финал.

Въпреки че 31-годишната кенийска звезда на дълги разстояния завърши кампанията си през 2025 г. със стил, тя преживя труден старт на сезон 2026. На 1 март Уанджиру стартира на маратона в Токио, но изостана в по-късните етапи и завърши 11-та с време 2:24:47. Състезанието беше спечелено от Бригид Косгей с 2:14:29, а подиумът беше допълнен от етиопките Бертукан Велде (2:16:36) и Хауи Фейса (2:17:39).

Уанджиру може да черпи кураж от кампанията си през 2025 г., която последва подобна траектория. Миналата година тя също започна сезона под очакванията, класирайки се пета на маратона в Токио с 2:19:57 и десета на 10-километровото бягане Great Manchester Run (33:14), преди да се завърне по зрелищен начин с триумф в Берлин.

Въпреки скорошните си трудности, Уанджиру може да се похвали с впечатляваща маратонска биография. Тя постави личен рекорд от 2:16:14 на маратона в Токио през 2024 г., завършвайки втора след етиопката Сутуме Кебеде (2:15:55). Тя също така покори улиците на Токио през 2023 г., като триумфира с време 2:16:28 пред Ашете Бекере (2:19:11) и Уоркенеш Едеса (2:20:13).

Нейната основна съперничка Асефа влиза в състезанието в изключителна форма. Етиопката има най-добро лично постижение от 2:11:53 – бивш световен рекорд, поставен по време на победата ѝ на маратона в Берлин през 2023 г. Тя е и предишен шампион в Берлин от 2022 г., когато спечели с 2:15:37.

През април Асефа подобри световния рекорд в състезания само за жени на маратона в Лондон, спирайки хронометъра на 2:15:41. В изявление пред организаторите на състезанието Асефа разкри, че възнамерява да предприеме нова атака на световния рекорд, когато се завърне в Берлин тази година.

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Снимки: Imago