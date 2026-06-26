Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Контролна среща: Ботев (Пловдив) - Арда (Кърджали)
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Уанджиру ще защитава титлата си в Берлин срещу световната рекордьорка

Уанджиру ще защитава титлата си в Берлин срещу световната рекордьорка

  • 26 юни 2026 | 10:47
  • 141
  • 0
Уанджиру ще защитава титлата си в Берлин срещу световната рекордьорка

След като миналата година Розмари Уанджиру триумфира с титлата при жените в Берлин с време 2:21:05, сега тя се изправя пред сериозно предизвикателство.

След колеблив старт на сезона, Розмари Уанджиру ще се опита да възвърне върховата си форма, когато излезе да защитава титлата си от маратона в Берлин на 27 септември. Нейната мисия обаче ще бъде трудна, тъй като ще се изправи срещу етиопката Тигст Асефа, световна рекордьорка в състезания само за жени.

Миналата година Уанджиру демонстрира впечатляващо представяне, за да спечели титлата в Берлин, пресичайки финалната линия за 2:21:05. Тя успя да надделее над етиопките Дера Дида (2:21:08) и Азмера Гебру (2:21:29) в изключително оспорван финал.

Въпреки че 31-годишната кенийска звезда на дълги разстояния завърши кампанията си през 2025 г. със стил, тя преживя труден старт на сезон 2026. На 1 март Уанджиру стартира на маратона в Токио, но изостана в по-късните етапи и завърши 11-та с време 2:24:47. Състезанието беше спечелено от Бригид Косгей с 2:14:29, а подиумът беше допълнен от етиопките Бертукан Велде (2:16:36) и Хауи Фейса (2:17:39).

Уанджиру може да черпи кураж от кампанията си през 2025 г., която последва подобна траектория. Миналата година тя също започна сезона под очакванията, класирайки се пета на маратона в Токио с 2:19:57 и десета на 10-километровото бягане Great Manchester Run (33:14), преди да се завърне по зрелищен начин с триумф в Берлин.

Въпреки скорошните си трудности, Уанджиру може да се похвали с впечатляваща маратонска биография. Тя постави личен рекорд от 2:16:14 на маратона в Токио през 2024 г., завършвайки втора след етиопката Сутуме Кебеде (2:15:55). Тя също така покори улиците на Токио през 2023 г., като триумфира с време 2:16:28 пред Ашете Бекере (2:19:11) и Уоркенеш Едеса (2:20:13).

Нейната основна съперничка Асефа влиза в състезанието в изключителна форма. Етиопката има най-добро лично постижение от 2:11:53 – бивш световен рекорд, поставен по време на победата ѝ на маратона в Берлин през 2023 г. Тя е и предишен шампион в Берлин от 2022 г., когато спечели с 2:15:37.

През април Асефа подобри световния рекорд в състезания само за жени на маратона в Лондон, спирайки хронометъра на 2:15:41. В изявление пред организаторите на състезанието Асефа разкри, че възнамерява да предприеме нова атака на световния рекорд, когато се завърне в Берлин тази година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

  • 25 юни 2026 | 20:47
  • 984
  • 0
Христо Илиев с нов силен резултат на 100 метра и трето място в Йерусалим

Христо Илиев с нов силен резултат на 100 метра и трето място в Йерусалим

  • 25 юни 2026 | 20:41
  • 1719
  • 1
Ноа Лайлс беше обявен за Ultimate Star на новия лекоатлетически шампионат

Ноа Лайлс беше обявен за Ultimate Star на новия лекоатлетически шампионат

  • 25 юни 2026 | 16:31
  • 1041
  • 1
Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

  • 25 юни 2026 | 16:19
  • 711
  • 0
Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

  • 25 юни 2026 | 15:16
  • 835
  • 1
Анимеш Куджур иска да си върне титлата “най-бърз мъж“

Анимеш Куджур иска да си върне титлата “най-бърз мъж“

  • 25 юни 2026 | 11:45
  • 590
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

Ботев (Пловдив) 1:0 Арда - гледайте на живо!

  • 26 юни 2026 | 11:12
  • 6465
  • 0
Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

Еквадор си заслужи грандиозен успех над Германия и прескочи групата

  • 26 юни 2026 | 00:56
  • 59349
  • 97
Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

Нидерландия наказа Тунис и грабна първото място, но идва тежък съперник

  • 26 юни 2026 | 03:53
  • 41395
  • 24
Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

Освободени от напрежението, Турция и САЩ сътвориха голов спектакъл

  • 26 юни 2026 | 07:02
  • 37891
  • 35
Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

Парагвай и Австралия си стиснаха ръцете за резултат, който устройва и двата отбора

  • 26 юни 2026 | 06:58
  • 12524
  • 4
Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

Биткаджийско равенство свърши работа на Япония и Швеция

  • 26 юни 2026 | 03:59
  • 19193
  • 4