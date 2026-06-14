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Тентоглу с 8.54 м с помощта на вятъра

  • 14 юни 2026 | 14:17
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Тентоглу с 8.54 м с помощта на вятъра

Една изпълнена с екшън вечер за европейската атлетика видя как гъркът Милтиадис Тентоглу си върна лидерската позиция (макар и неофициално) в световната ранглиста с невероятен скок от 8.54 м по време на международния турнир Dromia International Sprint and Relays Meeting в събота (13-и).

Като двукратен олимпийски и бивш световен шампион, Тентоглу беше звездата на състезанието в Гърция и направи истинско шоу за местните фенове, дошли да го гледат.

Той откри състезанието с 8.23 м (+3.7), преди да постигне най-доброто си разстояние във втория кръг, макар и подпомогнат от силен попътен вятър от +4.3 м/с.

В третия си опит той затвърди силното си представяне със скок от 8.42 м (+2.3), преди да изпита затруднения в последните три кръга, записвайки два скромни резултата от 4.17 м и 6.26 м, както и един фал.

Второто място зае полякът Пьотр Тарковски със 7.90 м, а хърватинът Филип Правдица се нареди трети със 7.84 м.

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Снимки: Gettyimages

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