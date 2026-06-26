Амусан оглави списъка на Нигерия за Игрите на Британската общност

Световната рекордьорка Тоби Амусан е начело на списъка с 29 атлети, поканени от Атлетическата федерация на Нигерия на подготвителен лагер преди Игрите на Британската общност през 2026 г. в Глазгоу.

Двукратната шампионка от Игрите на Британската общност Амусан оглавява списъка, който включва няколко от водещите имена в леката атлетика на Нигерия в дисциплините спринт, скокове и хвърляния.

В техническите дисциплини звездата в скока на дължина Есе Бруме и специалистът в тласкането на гюле Чуквуебука Енеквечи са сред големите имена, докато за щафетните и индивидуалните състезания е подбрана силна група атлети.

Нигерия спечели 35 медала на последните Игри на Британската общност в Бирмингам през 2022 г. Следващите игри ще се проведат в Глазгоу (Шотландия) между 23 юли и 3 август 2026 г.

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