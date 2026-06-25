Ноа Лайлс беше обявен за Ultimate Star на новия лекоатлетически шампионат

Деветкратният световен златен медалист Ноа Лайлс ще поеме микрофона като водещ и творчески съветник на Световния атлетически шампионат Ultimate, който ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща, Унгария.

Лайлс, доминиращият американски спринтьор, който спечели поредни златни медали на 200 метра на последните четири световни първенства, е потвърдил участието си в дебютното издание на новия глобален шампионат. Той си осигури автоматична квалификация както за 100 м, така и за 200 м, благодарение на първите си места в тези дисциплини съответно на Олимпийските игри в Париж 2024 и на Световния шампионат по лека атлетика в Токио 2025.

В новата си роля Лайлс ще бъде водещ (Ultimate MC) и творчески съветник на събитието. Той ще допринесе с идеи за елементите от представянето на шампионата, като ще участва в срещи с представители на Световната атлетика. Темите на обсъждане ще включват ангажиране на феновете на стадиона, представяне на атлетите и церемониите по награждаване.

Лайлс също така ще оформи творческата визия на Club Ultimate – афтърпартито, предназначено ексклузивно за спортистите. Той ще ръководи визията, усещането, музиката и вкусовете на партито както по време на планирането, така и по време на самото събитие.

“Не бихме могли да бъдем по-развълнувани да обявим това партньорство с Ноа Лайлс, една от най-големите звезди, които нашият спорт някога е виждал“, заяви президентът на Световната атлетика Себастиан Коу.

“Целта на Ultimate е да постави атлетите в центъра на вниманието на стадиона, като същевременно им предложи платформа за техните страсти извън пистата. Както и с предишните ни Ultimate Stars, работихме в тясно сътрудничество с Ноа, за да разработим рамка, която надхвърля ролята на посланик и му позволява да приложи многобройните си таланти в различни аспекти на това първокласно събитие.“

До момента в своята знаменита кариера Лайлс е спечелил три олимпийски медала и десет медала от световни първенства в дисциплините 100 м, 200 м и 4x100 м. Той държи националните рекорди на САЩ на 200 м (19.31) и като част от щафетата 4x100 м (37.10). Времето му на 200 метра го нарежда на трето място в световната ранглиста за всички времена.

Лайлс е известен и със сценичното си присъствие и с това, че е двигател на разговори в света на модата, медиите и поп културата. Този му опит го прави изключително подходящ да дава насоки по творческите аспекти на преживяването на феновете и атлетите по време на лекоатлетически събития.

“Обожавам идеята най-добрите атлети да се съберат, за да определят кой е най-добрият от най-добрите“, каза Лайлс. “Целта ми беше атлетите да имат реално участие в развитието на шампионата Ultimate и шоуто, което ще направим, и чувствам, че го постигнахме. Очаквам с нетърпение да работя със Световната атлетика, за да създадем преживяване, невиждано досега от фенове или атлети. Това ще бъде началото на еволюцията на спорта в нова ера на спорт и развлечения.“

Лайлс се присъединява към Мондо Дуплантис, Мелиса Джеферсън-Уудън, Лециле Тебого и Тара Дейвис-Удхол като Ultimate Star. Юсейн Болт е обявен за Ultimate Legend на събитието.

Световният атлетически шампионат Ultimate има за цел да преобрази лекоатлетическия календар и да разреши спора кой е най-добрият атлет на всеки две години. Той ще изправи един срещу друг световни шампиони, олимпийски шампиони, победители от Диамантената лига и най-високо класираните атлети за годината, за да короняса шампиона на шампионите. Ultimate предлага исторически награден фонд от 10 милиона долара.

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Снимки: Gettyimages