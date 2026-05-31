Световен рекорд в десетобоя! Ехамер скочи 8.51 м в Гьотцис

Швейцарецът Симон Ехамер подобри собствения си световен рекорд в скока на дължина в рамките на десетобой по време на престижния турнир Hypo-Meeting в Гьотцис в събота сутрин.

Световният шампион и рекордьор в седмобоя на закрито вече притежаваше най-доброто постижение с 8.45 метра, поставено на същия турнир през 2022 г. Сега обаче Ехамер добави шест сантиметра към рекорда си с впечатляващ скок от 8.51 метра във втория си опит, което му донесе 1194 точки.

Освен че е подобрение на световния рекорд в десетобоя, постижението на Ехамер е и най-доброто в света за сезона. То измества резултата от 8.49 метра на Милтиадис Тентоглу, постигнат предната вечер в Лимасол, Кипър.

Ехамер спечели бронзов медал зад Тентоглу в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. Въпреки това швейцарецът подчерта, че десетобоят остава негов основен фокус за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г., което ще се проведе от 10 до 16 август.

Снимки: Gettyimages