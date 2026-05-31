Тентоглу отново в най-добрата си форма с 8.49 м

Милтиадис Тентоглу постигна един от най-силните скокове в бляскавата си кариера по време на международния лекоатлетически турнир в Кипър, който се проведе в петък вечер в Никозия и е част от Световния континентален тур на Световната атлетика с бронзов статут.

Тентоглу спечели състезанието в скока на дължина с резултат от 8.49 метра, постигнат в петия му опит. Това е шестият най-дълъг скок в неговата кариера и най-доброто му постижение след личния му рекорд от 8.65 метра, поставен на Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г.

С този резултат Тентоглу подобри с три сантиметра най-доброто постижение в света за сезона, след като в събота вечер постигна 8.46 метра за победата си на турнира от Диамантената лига в Сямън.

Сега Тентоглу се стреми към четвърта титла в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам през 2026 г. (10-16 август). Подобно постижение би го изравнило с Хайке Дрехслер, която има четири титли в скока на дължина при жените в периода между 1986 и 1998 г.

Приятелят и дългогодишен съотборник на Тентоглу Емануил Каралис постигна първия си скок над 6.00 метра за сезона на открито. Вечният сребърен медалист на големи първенства след Арманд Дуплантис преодоля височината от 6.00 метра още при първия си опит, след което направи два неуспешни опита на 6.15 метра, което щеше да бъде най-добро постижение в света за сезона.

Това беше 18-ото състезание и 20-ият скок на Каралис над знаковата граница от 6.00 метра.

Сред другите акценти на турнира бяха победата на украинката Ирина Будзинска в скока на дължина с личен рекорд от 6.82 метра и триумфът на европейския шампион до 20 години Йосиф Кесидис от Кипър в хвърлянето на чук, също с най-добро лично постижение от 77.84 метра.

