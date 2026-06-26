Парагвай 0:0 Австралия, начало на мача

Парагвай и Австралия играят при резултат 0:0 в ключов трети мач за двата отбора от група "D" на Мондиал 2026 и директен спор за класиране на 1/16-финалите. Срещата на "Леви'с Стейдиъм" в Сан Франциско започна от 05:00 часа българско време и е ръководена от французина Клеман Тюрпен.

Мачът ще реши съдбата на второто място в група "D", защото първата позиция е за САЩ, а Турция вече отпадна след двете си поредни загуби. Австралийците имат предимство заради по-добрата си голова разлика. Със сигурност в сметките на двата отбора в крайна сметка влиза и равенството, защото с 4 точки и останалите на трето място парагвайци ще продължат напред като един от най-добрите трети отбори.

Двубоят ще бъде излъчен на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще покаже в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Това ще бъде първият директен двубой между двата отбора на Световно първенство и първата им среща от 2010 г. насам, когато Австралия спечели приятелски мач с 1:0. С този успех австралийците записаха пети пореден мач без загуба срещу Парагвай (2 победи, 3 равенства).

Парагвай започна участието си на световните финали с тежко поражение от САЩ (1:4), но след това надви с 1:0 Турция, въпреки че цяло второ полувреме игра в намален състав заради червения картон на Мигел Алмирон. Австралия също спечели срещу турците (2:0), а във втория кръг отстъпи със същия резултат на САЩ.

Атаката на Парагвай ще бъде водена от опитния Габриел Авалос, а зад него ще действат разписалият се срещу Турция Матиас Галарса и Андрес Кубас, както и звездата на отбора Хулио Енсисо.

Six changes to the Starting XI to face Paraguay 📋



Cristian Volpato makes first #Socceroos start 💪

Lucas Herrington makes #FIFAWorldCup debut 🫶



🇵🇾 v 🇦🇺 - 25.6.26 - 7:00pm local

🇵🇾 v 🇦🇺 - 26.6.26 - 12:00pm AEST



📱💻📺 Live on SBS & SBS On Demand pic.twitter.com/HtcjiXfUN5 — CommBank Socceroos (@Socceroos) June 26, 2026

В предни позиции за Австралия ще бъде младият талант Нестори Иранкунда, който ще бъде подпомаган от Конър Меткалф и Кристиан Волпато.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago