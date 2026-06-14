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Ходелин с нов световен рекорд в скока на дължина до 20 години след феноменалните 8.46 метра

  • 14 юни 2026 | 14:04
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Ходелин с нов световен рекорд в скока на дължина до 20 години след феноменалните 8.46 метра

Кубинският лекоатлет Хорхе Ходелин постави нов световен рекорд в скока на дължина за юноши под 20 години, след като постигна впечатляващите 8.46 метра. Историческото постижение беше регистрирано в събота (13 юли) по време на турнира Envol Trophée в Пиер-Бенит, Франция, част от веригата World Athletics Continental Tour Challenger.

19-годишният талант, който завърши четвърти на Световното първенство в зала през март, подобри досегашния си личен рекорд от 8.34 метра, постигнат миналата година. С този скок той надмина предишния световен рекорд за младежи до 20 години от 8.38 метра, поставен от италианеца Матия Фурлани в Рим през 2024 г.

Рекордният опит на Ходелин дойде във втория кръг на състезанието, като серията му включваше още два скока над осем метра. Той започна с 8.06 м (+1.6 м/с), след което направи феноменалния си скок от 8.46 м (+1.9 м/с). В третия си опит той постигна 8.07 м (+2.3 м/с), след което направи фал и се отказа от по-нататъшно участие.

Постижението на Ходелин го нарежда на трето място в световната ранглиста за сезона при мъжете.

В други дисциплини от турнира също имаше силни резултати. В овчарския скок при мъжете трима атлети преодоляха 5.82 метра, като Тибо Коле спечели победата след преброяване на опитите. Антони Амирати остана втори, а 18-годишният Закария Диа зае третото място, подобрявайки личния си рекорд с 12 сантиметра. С това той подобри и националния рекорд на Франция до 20 години, принадлежал на Амирати, и се изкачи до второ място във вечната световна ранглиста за младежи, нареждайки се между световния рекордьор Мондо Дуплантис и Амирати.

В скока на височина при жените победителка стана германката Кристина Хонцел с резултат 1.94 метра, докато в скока на дължина при дамите триумфира Рогилия Бисемо със 6.80 метра (+1.5 м/с).

Рекордът подлежи на стандартната процедура за ратификация.

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Снимки: Gettyimages

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