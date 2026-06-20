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  3. Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос

Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос

  • 20 юни 2026 | 22:12
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Божидар Саръбоюков донесе още един медал за България на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Световният бронзов медалист се приземи на 8.04 метра (-0.8 м/сек) в най-добрия си опит тази вечер. Миналата година възпитаникът на Димитър Карамфилов извоюва сребро на Балканиадата в Гърция.

За голяма радост на домакините златото отново отиде в ръцете на двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който стигна до титлата с 8.36 м (-0.3 м/сек). Сърбинът Лука Бошкович подобри личния си рекорд в дисциплината и с 8.19 м (-0.4 м/сек) се пребори за среброто.

Другият българин в дисциплината Стилиян Орлинов завърши девети със 7.27 м (+1.1 м/сек).

Снимка: БФЛА

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