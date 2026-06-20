Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос

Божидар Саръбоюков донесе още един медал за България на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Световният бронзов медалист се приземи на 8.04 метра (-0.8 м/сек) в най-добрия си опит тази вечер. Миналата година възпитаникът на Димитър Карамфилов извоюва сребро на Балканиадата в Гърция.
За голяма радост на домакините златото отново отиде в ръцете на двукратния олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу, който стигна до титлата с 8.36 м (-0.3 м/сек). Сърбинът Лука Бошкович подобри личния си рекорд в дисциплината и с 8.19 м (-0.4 м/сек) се пребори за среброто.
Другият българин в дисциплината Стилиян Орлинов завърши девети със 7.27 м (+1.1 м/сек).
Снимка: БФЛА