Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

  • 25 юни 2026 | 20:47
  • 230
  • 0
Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

Бившият световен рекордьор в полумаратона Кибивот Канди бе наказан за седем години от Отдела за почтеност в атлетиката (AIU) заради две нарушения на антидопинговите правила, съобщава Ройтерс. 30-годишният кениец е със спрени права от март 2025 заради отказ за даване на проба.

"Този случай е напомняне на всички спортисти, че никой не е над законите на спорта и атлетиката. Ако някой откаже да даде проба, той поставя почтеността в риск. AIU ще разследва подробно всеки подобен случай, за да излезе истината наяве", каза директорът на организацията Брет Клотие.

Наказанието на Канди влиза в сила със задна дата 14 март 2025 и ще изтече на 13 март 2032.

Канди, трикратен шампион на полумаратона на Валенсия, постави световния рекорд от 57:32 минути през 2020 и в момента е третият най-бърз мъж в историята на тази дистанция. Той е и автор на две от шестте най-добри времена.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Ноа Лайлс беше обявен за Ultimate Star на новия лекоатлетически шампионат

Ноа Лайлс беше обявен за Ultimate Star на новия лекоатлетически шампионат

  • 25 юни 2026 | 16:31
  • 784
  • 0
Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

Кейт О'Конър оглавява отбора на Северна Ирландия за Игрите на Британската общност

  • 25 юни 2026 | 16:19
  • 586
  • 0
Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

Хънтър Бел се стреми към “още щастливи спомени“

  • 25 юни 2026 | 15:16
  • 723
  • 1
Анимеш Куджур иска да си върне титлата “най-бърз мъж“

Анимеш Куджур иска да си върне титлата “най-бърз мъж“

  • 25 юни 2026 | 11:45
  • 537
  • 0
Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

Нойгебауер, Келин, Скотхайм и Тиам готови за битка в Ратинген

  • 25 юни 2026 | 10:47
  • 510
  • 0
Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

Черуйот ще преследва първа победа за сезона в Диамантената лига при дебюта си в Париж

  • 25 юни 2026 | 10:24
  • 920
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

Официално: предложиха голям спонсорски договор на новия собственик на Левски

  • 25 юни 2026 | 19:59
  • 15447
  • 46
Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

Лига на нациите мъже: България 0:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 25 юни 2026 | 21:09
  • 819
  • 0
Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

Един куп грешки и вдъхновен испанец сложиха край на участието на Григор в Майорка

  • 25 юни 2026 | 19:55
  • 14754
  • 29
ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 26133
  • 147
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 22980
  • 18
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 11960
  • 13