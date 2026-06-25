Бившият световен рекордьор в полумаратона беше наказан за 7 години

Бившият световен рекордьор в полумаратона Кибивот Канди бе наказан за седем години от Отдела за почтеност в атлетиката (AIU) заради две нарушения на антидопинговите правила, съобщава Ройтерс. 30-годишният кениец е със спрени права от март 2025 заради отказ за даване на проба.

"Този случай е напомняне на всички спортисти, че никой не е над законите на спорта и атлетиката. Ако някой откаже да даде проба, той поставя почтеността в риск. AIU ще разследва подробно всеки подобен случай, за да излезе истината наяве", каза директорът на организацията Брет Клотие.

Наказанието на Канди влиза в сила със задна дата 14 март 2025 и ще изтече на 13 март 2032.

Канди, трикратен шампион на полумаратона на Валенсия, постави световния рекорд от 57:32 минути през 2020 и в момента е третият най-бърз мъж в историята на тази дистанция. Той е и автор на две от шестте най-добри времена.

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Снимки: Gettyimages