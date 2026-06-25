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БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

  • 25 юни 2026 | 15:34
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БФХудожествена гимнастика скърби за загиналите млади футболни таланти

От Българската федерация по художествена гимнастика изразиха съпричастност към трагедията на автомагистрала “Тракия”, при която две деца от школата на ФК Славия загинаха след пътен инцидент.

“Българска федерация по художествена гимнастика изказва своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите деца, както и къмПФК „Славия“ по повод трагичния инцидент, отнел млади човешки животи.

В този изключително тежък момент мислите ни са с всички, които преживяват тази огромна загуба.

Като спортна общност вярваме, че опазването на човешкия живот е обща отговорност. Нека бъдем по-внимателни, по-отговорни и непримирими към обстоятелствата, които водят до подобни трагедии, за да не се повтарят никога”, написаха от БФХГ във Фейсбук.

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