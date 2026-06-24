Яница Динева и Дара Стоянова отпътуваха за Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока

Националните състезателки Яница Динева и Дара Стоянова отпътуваха рано тази сутрин за Клуж-Напока (Румъния), където от 26 до 28 юни ще се проведе Световната Чалъндж купа по художествена гимнастика.
В българската делегация са още старши треньорът на национален отбор жени и личен треньор на Динева - Бранимира Маркова, личният треньор на Стоянова - Гергана Ботева Тлайс и кинезитерапевтът Ивайло Андонов.
Съдия за България на надпреварата ще бъде Рада Вражева.
Световната купа ще се проведе от петък до неделя.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google