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Яница Динева и Дара Стоянова отпътуваха за Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока

  • 24 юни 2026 | 13:23
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Яница Динева и Дара Стоянова отпътуваха за Световната Чалъндж купа в Клуж-Напока

Националните състезателки Яница Динева и Дара Стоянова отпътуваха рано тази сутрин за Клуж-Напока (Румъния), където от 26 до 28 юни ще се проведе Световната Чалъндж купа по художествена гимнастика.

В българската делегация са още старши треньорът на национален отбор жени и личен треньор на Динева - Бранимира Маркова, личният треньор на Стоянова - Гергана Ботева Тлайс и кинезитерапевтът Ивайло Андонов.

Съдия за България на надпреварата ще бъде Рада Вражева.

Световната купа ще се проведе от петък до неделя.

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