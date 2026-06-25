ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

Лудогорец вече не е отборът, който дава най-високи заплати в efbet Лига. През 2025 година “орлите” са догонени по този показател от ЦСКА, видя Sportal.bg.

За 12-те месеца на миналата година възнагражденията при “червените са 14 957 000 евро. Нашата медия не разполага с данни за заплатите на разградчани през 2025 година, но през 2024-та те са 15 056 034 евро.

Съществува голяма вероятност през 2026 година ЦСКА леко да изпревари Лудогорец по този показател, особено след привличането на Стефано Сенси.

Далеч зад двата най-богати родни тима е шампионът Левски. Макар през 2025 година “сините” да са увеличили възнагражденията с над 1,5 млн. евро спрямо 12 месеца по-рано, те остават близо 2,5 пъти по-ниски от тези на Лудогорец и ЦСКА - 6 683 844 евро.

Реалната разлика е малко по-малка, тъй като “зелени” и “червени” издържат дублиращи отбори във Втора лига.

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