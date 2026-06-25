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Алекса Рашева и Боряна Калейн отпътуваха за Испания

  • 25 юни 2026 | 10:07
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Алекса Рашева и Боряна Калейн отпътуваха за Испания

Алекса Рашева и нейният личен треньор - сребърната медалистка от олимпийските игри в Париж 2024 Боряна Калейн, отпътуваха за Испания.

На Иберийския полустров Рашева ще участва на VI International Tournament Grand Premium 2026 в Пладжа д'Аро.

Възпитаничката на Калейн направи тази година своя международен дебют при жените. Тя се представи отлично на турнира Miss Valentine в Тарту (Естония) през януари, класирайки се за финалите и на четирите уреда.

Самата Боряна Калиен ще проведе специален мастър клас за участничките на турнира в Испания.

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