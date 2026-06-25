Националката Анастасия Калева с два златни медала от "Купа Алегре"

Състезателката от националния отбор на България Анастасия Калева се представи впечатляващо на международния турнир “Купа Алегро” в Шумен, който се проведе в дните преди Държавното първенство “Б” категория ансамбли.

Възпитаничката на Филипа Филипова завоюва два златни медала. На бухалка Калева стана шампионка с 29.550 точки, а на лента с 28.950 т.

Освен отличното си представяне на килима, състезателката на СКХГ „ЧАР-ДКС“ - Варна получи и специалната награда „Звезда на турнира“, връчена от организатора на надпреварата и председател на СКХГ „Алегро“ Светлата Куюмджиева.

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