Елизабет Паисиева участва в тренировъчен лагер на Европейската гимнастика

Помощник-треньорът на национален отбор ансамбъл девойки Елизабет Паисиева беше сред поканените специалисти на тренировъчния лагер по художествена гимнастика, организиран от Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика и проведен в Будва, Черна гора. В него участваха млади гимнастички и треньори от Италия, Франция, Швеция, Беларус, Русия, Азербайджан, Косово, Черна гора и България.

За цялостната организация на лагера отговаряше Весна Радонич - член на Техническия комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика и президент на Федерацията по художествена гимнастика на Черна гора.

В обучителната програма участие взеха утвърдени международни специалисти, сред които Шпела Аленка Драгаш (Италия) - експерт по работа с тяло и уред, балетният педагог Сенам Махмудлу (Азербайджан), както и кинезитерапевтът Раиф Рефетов (Азербайджан), който проведе специализиран семинар, посветен на физическата рехабилитация и превенцията на травмите.

"Поканата към Елизабет Паисиева е още едно признание за авторитета на българската школа и за високата оценка, която международната гимнастическа общност дава на българските специалисти", написаха от БФХГ във Фейсбук.

В основата на подобни инициативи стои Техническият комитет по художествена гимнастика към Европейската гимнастика, който работи за развитието на младите таланти и за обмена на знания между водещите школи в Европа.

Част от състава на комитета е и председателят на Съдийската комисия на БФХГ Християна Тодорова, която активно допринася за развитието на художествената гимнастика на европейско ниво.

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