ЦСКА скърби заедно със Славия и Академията на клуба

ЦСКА изказа съболезнования на семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загинаха днес в трагичен инцидент на автомагистрала "Тракия".

"ЦСКА изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на двете деца от школата на Славия, които загубиха живота си при трагичния пътен инцидент на АМ „Тракия“.

Поднасяме съболезнования и към най-стария столичен клуб и всички треньори, футболисти и служители на детско-юношеската школа на Славия. Съпричастни сме към болката на цялата футболна общност и отправяме своите мисли и молитви към пострадалите и техните семейства в този изключително тежък момент. Няма по-голяма трагедия от загубата на млади човешки животи!



Поклон пред светлата им памет!", пишат "червените" на своя сайт.

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