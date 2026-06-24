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Жребият за Световното по художествена гимнастика във Франкфурт беше изтеглен официално

  • 24 юни 2026 | 20:18
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Жребият за Световното по художествена гимнастика във Франкфурт беше изтеглен официално

Жребият за 42-ото Световно първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе от 12 до 16 август във Франкфурт, Германия, беше изтеглен официално днес. В индивидуалната надпревара България ще бъде представена от две гимнастички. Първата ще стартира още в първия поток на квалификациите, като е разпределена в група А и ще излезе на килима под стартов номер 2. Тя ще започне участието си с топка, а след това ще представи композицията си с обръч.

Втората българска гимнастичка попадна в група D и ще се състезава под номер 9. Нейното участие ще започне с обръч, а след това ще играе съчетанието си с топка.

Квалификациите при жените ще се проведат в два състезателни дни - 12 и 13 август, като ще определят участничките на финала на многобоя и финалите на отделните уреди.

При ансамблите България е в група B на квалификациите на 15 август и ще излезе под стартов номер 6. Националният тим ще започне участието си с композицията с три обръча и два чифта бухалки, след което ще представи съчетанието с пет топки.

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