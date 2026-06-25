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Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
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Испанският специалист Алберт Риера е основен кандидат за нов старши треньор на Лудогорец, съобщава израелското издание "Спорт 5". 44-годишният Риера за последно води елитния германски Айнтрахт (Франкфурт), но беше уволнен през май след само три месеца работа в клуба от Бундеслигата.

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Управата на разградчани търси промяна в треньорския си щаб, след като завърши трети в efbet Лига, прекъсвайки серията си от 14 поредни шампионски титли. Лудогорец все още не е уволнил официално наставника на тима Пер-Матиас Хьогмо, който в момента е в болничен, а отборът започна лятна подготовка преди седмица под ръководството на неговия асистент Микаел Старе.

"Спорт 5" пише, че Риера е желаният първи избор на разградчани, а като вариант остава и местния специалист Барак Ицхаки. От Лудогорец са потърсили и контакт и с друг израелски наставник Ран Кожух, но той е предпочел да остане в Апоел (Беер Шева).

Испанецът, който във футболната си кариера е играл в дузина клубове, сред които Ливърпул и Манчестър Сити, а в треньорската си кариера е водил френския Бордо и словенските Олимпия (Любляна) и Целье, все още води преговори и не се съгласил да поеме българския отбор. Ако не се стигне до разбирателство с него, от Лудогорец може да се обърнат към Ицхаки.

Според "Спорт 5" ръководството на разградчани е готово да предложи годишна заплата от 700-800 хиляди евро на новия старши треньор на отбора.

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