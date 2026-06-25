Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров загуби първия сет, изостава с пробив във втория (следете на живо)

Григор Димитров загуби първия сет, изостава с пробив във втория (следете на живо)

  • 25 юни 2026 | 19:40
  • 6320
  • 8
Григор Димитров загуби първия сет, изостава с пробив във втория (следете на живо)

Григор Димитров играе срещу Алехандро Давидович Фокина в спор за място на полуфиналите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка (Испания).

ПЪРВИ СЕТ:

0:1 - Григор изостана с 0:30, след което върна една точка с ас. Последва още една размяна на точки между двамата, за да се стигне до 30:40 в полза на испанеца преди Димитров да направи двойна грешка и да допусне пробив още на старта на срещата.

1:1 - Григор Димитров върна моментално пробива, за да изравни резултата. Българинът поведе с 40:15, след което Давидович Фокина успя да навакса, но силите му не стигнаха за повече и след две поредни точки Димитров взе гейма в своя полза.

2:1 - Въпреки че изостана с 0:30 Григор не се предаде и успя да се върне в частта, записвайки и две директни точки от сервис, за да затвърди своя пробив и да поведе в резултата.

2:2 - Димитров заложи на агресията в опита да запише втори пореден пробив, но допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха частта. Тя завърши с щастлива точка за Давидович Фокина, тъй като топката отскочи от филето на мрежата и падна в близост до нея, което не даде никакъв шанс на Димитров да реагира.

2:3 - Втори пробив за Давидович Фокина, който се възползва от непредизвиканите грешки на Димитров, за да го пробие за втори път от началото на двубоя.

2:4 - В със сигурност най-интересния гейм от началото на срещата, който включваше няколко по-дълги разигравания и обратни, Давидоч Фокина показа по-железни нерви, което му позволи да затвърди своя пробив.

3:4 - Бърз сервис гейм за Димитров, който запази шансове да се пребори за първия сет. Това беше и последният гейм с първия комплект топки преди те да бъдат сменени.

3:5 - Давидович Фокина запази преднината си от един пробив след много събран сервис гейм, в който не допусна почти никакви колебания, за да спечели частта без да губи нито една точка.

3:6 - Нов набор от непредизвикани грешки, включително две двойни такива, в търсенето на агресията от страна на Димитров позволиха на Давидович Фокина да запише третия си пробив от началото на двубоя, с което и да вземе първия сет в своя полза.

ВТОРИ СЕТ:

0:1 - Давидович Фокина започна и втория сет със спечелване на първия гейм, но този път при собствен сервис, като испанецът позволи на Димитров да спечели само една точка.

1:1 - В най-епичния гейм от началото на срещата Димитров изостана с 0:30, но не се предаде, след което се стигна до общо четири изравнявания на резултата при 40:40. Всеки път предимството отиваше на страната на българина, но първите тримата Давидович Фокина успяваше да отрази геймбола преди Григор най-накрая да вземе частта в своя полза от четвъртия си опит.

1:2 - Експресен гейм за Давидович Фокина, който не загуби нито една точка и за по-малко от две минути игра си върна аванса във втория сет.

1:3 - Ужасен сервис гейм за Димитров, който не успя да вземе нито една точка в него и така за четвърти път от началото на срещата беше пробит от своя съперник.

1:4 - Умората вече започна да тежи изключително много на Григор, който просто нямаше нужната свежест в краката си, за да противодейства на Давидович Фокина, което позволи на испанеца да затвърди своя пробив.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Антъни Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки в Пловдив

Антъни Генов и Алекс Ганчев отпаднаха на четвъртфиналите на двойки в Пловдив

  • 25 юни 2026 | 16:38
  • 434
  • 0
Джордж Лазаров влезе в топ 8 в Куршумлийска Баня

Джордж Лазаров влезе в топ 8 в Куршумлийска Баня

  • 25 юни 2026 | 12:50
  • 545
  • 0
Юлия Стаматова победи Дария Великова за 1/4-финал в Сърбия

Юлия Стаматова победи Дария Великова за 1/4-финал в Сърбия

  • 25 юни 2026 | 12:37
  • 534
  • 0
ITF се прекръсти, цели се в 140 милиона практикуващи тенис към 2035 година

ITF се прекръсти, цели се в 140 милиона практикуващи тенис към 2035 година

  • 25 юни 2026 | 12:18
  • 514
  • 1
Синер няма проблеми с рекордните жеги на Острова

Синер няма проблеми с рекордните жеги на Острова

  • 25 юни 2026 | 10:52
  • 576
  • 0
Григор срещу неудобeн съперник в битка за 1/2-финал в Майорка

Григор срещу неудобeн съперник в битка за 1/2-финал в Майорка

  • 25 юни 2026 | 09:13
  • 14089
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

ЦСКА настигна Лудогорец по заплати, Левски изостава с много (статистика)

  • 25 юни 2026 | 14:29
  • 21993
  • 116
Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

Лудогорец иска бившия треньор на Айнтрахт (Франкфурт)

  • 25 юни 2026 | 12:59
  • 20394
  • 14
Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

Реал Мадрид взе решение за бъдещето на Нико Пас

  • 25 юни 2026 | 16:13
  • 9356
  • 7
Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

Германия има лукса на спокойствието, за Еквадор положението е "всичко или нищо"

  • 25 юни 2026 | 11:47
  • 4146
  • 6
Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

Бразилска самба при завръщането на Неймар тотално отчая Шотландия

  • 25 юни 2026 | 03:01
  • 71496
  • 66