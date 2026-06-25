Григор Димитров загуби първия сет, изостава с пробив във втория (следете на живо)

Григор Димитров играе срещу Алехандро Давидович Фокина в спор за място на полуфиналите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка (Испания).

ПЪРВИ СЕТ:



0:1 - Григор изостана с 0:30, след което върна една точка с ас. Последва още една размяна на точки между двамата, за да се стигне до 30:40 в полза на испанеца преди Димитров да направи двойна грешка и да допусне пробив още на старта на срещата.



1:1 - Григор Димитров върна моментално пробива, за да изравни резултата. Българинът поведе с 40:15, след което Давидович Фокина успя да навакса, но силите му не стигнаха за повече и след две поредни точки Димитров взе гейма в своя полза.



2:1 - Въпреки че изостана с 0:30 Григор не се предаде и успя да се върне в частта, записвайки и две директни точки от сервис, за да затвърди своя пробив и да поведе в резултата.



2:2 - Димитров заложи на агресията в опита да запише втори пореден пробив, но допусна няколко непредизвикани грешки, които му костваха частта. Тя завърши с щастлива точка за Давидович Фокина, тъй като топката отскочи от филето на мрежата и падна в близост до нея, което не даде никакъв шанс на Димитров да реагира.



2:3 - Втори пробив за Давидович Фокина, който се възползва от непредизвиканите грешки на Димитров, за да го пробие за втори път от началото на двубоя.



2:4 - В със сигурност най-интересния гейм от началото на срещата, който включваше няколко по-дълги разигравания и обратни, Давидоч Фокина показа по-железни нерви, което му позволи да затвърди своя пробив.



3:4 - Бърз сервис гейм за Димитров, който запази шансове да се пребори за първия сет. Това беше и последният гейм с първия комплект топки преди те да бъдат сменени.



3:5 - Давидович Фокина запази преднината си от един пробив след много събран сервис гейм, в който не допусна почти никакви колебания, за да спечели частта без да губи нито една точка.



3:6 - Нов набор от непредизвикани грешки, включително две двойни такива, в търсенето на агресията от страна на Димитров позволиха на Давидович Фокина да запише третия си пробив от началото на двубоя, с което и да вземе първия сет в своя полза.

ВТОРИ СЕТ:



0:1 - Давидович Фокина започна и втория сет със спечелване на първия гейм, но този път при собствен сервис, като испанецът позволи на Димитров да спечели само една точка.



1:1 - В най-епичния гейм от началото на срещата Димитров изостана с 0:30, но не се предаде, след което се стигна до общо четири изравнявания на резултата при 40:40. Всеки път предимството отиваше на страната на българина, но първите тримата Давидович Фокина успяваше да отрази геймбола преди Григор най-накрая да вземе частта в своя полза от четвъртия си опит.



1:2 - Експресен гейм за Давидович Фокина, който не загуби нито една точка и за по-малко от две минути игра си върна аванса във втория сет.



1:3 - Ужасен сервис гейм за Димитров, който не успя да вземе нито една точка в него и така за четвърти път от началото на срещата беше пробит от своя съперник.



1:4 - Умората вече започна да тежи изключително много на Григор, който просто нямаше нужната свежест в краката си, за да противодейства на Давидович Фокина, което позволи на испанеца да затвърди своя пробив.

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