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Кусо: Искам феновете да ме наричат „Магичният анголец“

  • 24 юни 2026 | 19:34
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Новото попълнение на Левски Давид Кусо бързо впечатли със своите изяви в контролите. Той разкри как е бил посрещнат в отбора и какви цели си е поставил с екипа на Левски.

„Гордост е да съм първия анголец в Левски, защото за мен е голямо щастие да представлявам моята страна в клуб като Левски.

Офанзивният футболист разкри и как е бил посрещнат в съблекалнята на отбора.

„Аз съм такъв човек, че дори в трудните моменти винаги съм с усмивка. По този начин бях посрещнат и от всички в клуба. Усетих това и от феновете“.

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Кусо говори и за периода си в Португалия.

„Аз пристигнах в Португалия доста малък, на 15 години. Минах през много отбори. За нещастие не се получи така както ми се искаше. След този период на 18 години се озовах в Шавеш. Там всъщност се развих от юноша до първия отбор. В личен план също израснах като човек“.

Анголецът сподели и за Рейналдо с когото отново са съотборници.

„Дали е истина или не, ще дойде време да се убедите сами на терена (разкри той относно това, кой е по-бърз от двамата).

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Той разкри и на коя позиция се чувства най-добре.

„Там където реши треньора, аз ще дам всичко от себе си. По-добре се чувствам като нападател. Можете да очаквате от мен и голове и асистенции“.

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Кусо говори и за конкуренцията в отбора и целите.

„Виждам всичко това като възможност да израстна като футболист. От първия ден в който разбрах, че Левски проявява интерес към мен, знаех къде идвам. Определено е място с поставени цели. Идвайки тук в лицето на всички тук, виждам хора, които определено знаят какво искат да постигнат. Мисля, че всички заедно можем да постигнем целите“.

Новото попълнение разкри кой му е любимият отбор и кой му е любимият футболист.

„Реал Мадрид ми е любимият отбор с който играя на ФИФА, но вече любим ми е Левски. И ФИФА ще играя с Левски. Вкъщи всички се възхищаваме на Кристиано Роналдо“.

Кусо разкри и за какво мечтае в евротурнирите.

„Трудни мачове в които се изисква много от нас. Но считам, че ако работим здраво и вярваме в нашите сили и това което ни казва треньора, можем да постигнем много“.

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Анголецът разкри и за комуникацията си с Хулио Веласкес.

„Разбира се това, че знаем един език ни помага много да се разбираме помежду си“.

Той говори и за националния отбор и дали Левски ще бъде трамплина в това да облече екипа на Ангола.

„Да определено. В Левски ще бъда по-видим за всички. И мисля, че Левски е точният клуб в който мога да израстна. Ще дам всичко от себе си тук, за да мога да облека и фланелката на националния отбор“.

За финал той разкри и как иска да бъде запомнен и наричан от фенове на Левски.

„Магичният анголец“.

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