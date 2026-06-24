Легендата на 53

Днес своя 53-ти рожден ден празнува бившият полузащитник на „Левски“ Бисер Иванов. Роден на 24 юни 1973 година, той започва футболната си кариера в „Левски“ (Елин Пелин), след което носи екипите на „Велбъжд“ (Кюстендил), „Чирпан“ и „Спартак“ (Пловдив).

През лятото на 1999 година преминава в „Левски“, като записва 156 мача и вкарва 9 гола със синия екип. Трикратен шампион на България (1999/2000, 2000/01и 2001/02 година) и трикратен носител на Купата на страната (2000, 2002 и 2003 година). През 2003 година е трансфериран в кипърския „Анортозис“. Записва 18 мача за националния отбор на България в периода 1999 – 2002 година.

ПФК „Левски“ честити празника на Бисер Иванов и му пожелава здраве, лични и професионални успехи и много щастливи мигове с любимия отбор.

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