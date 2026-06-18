Готви ли се продажба на Майкон? Левски взима испанец

Левски е пред завършването на четвърти летен трансфер. “Сините” искат да привлекат 26-годишния ляв бек на Алмерия Алекс Сентейес.

Любопитното е, че испанският защитник може да спечели промоция за Ла Лига в събота, ако отборът му надделее над Малага в плейоф за влизане в елита.

През този сезон бранителят е изиграл 22 шампионатни срещи за Алмерия, а в 10 от тях е бил титуляр. Договорът му с клуба изтича на 30 юни и няма да бъде подновен. Това значи, че Левски няма да плаща пари за него.

Сентейес има 6 сезона в Алмерия, два от които са в Ла Лига. Там той е записал 29 мача, в които е вкарал един гол и се е отличил с три асистенции.

Ако бранителят акостира на “Герена”, това ще е сериозна индикация, че “сините” са на прага да осъществят сериозен изходящ трансфер. Не е тайна, че куп сериозни клубове искат Майкон. Левски вече взе играч на неговия пост - Давид Кусо, а сега се спряга и Алекс Сентейес.

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