Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Левски обяви четвърти нов

Левски обяви четвърти нов

  • 24 юни 2026 | 10:10
  • 11728
  • 10

ПФК Левски подписа договор със защитника Алекс Сентейес. Контрактът с испанския футболист е до лятото на 2029 година. Сентейес е роден на 30 август 1999 година във Валенсия (Испания). Той е юноша на испанския „Валенсия“, като през лятото на 2017 година е привлечен във втория отбор на клуба, където изиграва 67 мача. Две години по-късно става част и от представителния отбор на клуба и е преотстъпен на португалския „Фамаликао“ записвайки 30 мача. В края на 2020 година преминава в испанския „Алмерия“, с чийто екип изиграва 135 мача и вкарва 3 гола.

През изминалия сезон Сентейес и съотборниците му достигнаха до финалния плейоф за промоция в испанската Ла Лига. Алекс Сентейес е записва 2 мача за националния отбор на Испания до 17 години и 2 срещи за селекцията на родината си до 19 години, където негов наставник е бил настоящият селекционер на „Ла Фурия“ Луис де ла Фуенте. ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл на стадион „Георги Аспарухов“ Алекс Сентейес и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус
Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Испанецът е четвърто ново попълнение за Левски това лято след Рейналдо, Давид Кусо и Адриан Райчев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

Левски загатна за нов входящ трансфер с испански привкус

  • 24 юни 2026 | 00:40
  • 15900
  • 47
Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

Спрягат треньор от Израел за Лудогорец

  • 24 юни 2026 | 00:04
  • 11590
  • 9
Монтана победи футболистите без договор

Монтана победи футболистите без договор

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 2822
  • 3
Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

Ботев (Пд) смачка Спартак (Плевен) в първата си контрола

  • 23 юни 2026 | 20:52
  • 31177
  • 16
Веласкес: Имам добро усещане за мачовете с Борац

Веласкес: Имам добро усещане за мачовете с Борац

  • 23 юни 2026 | 20:46
  • 13694
  • 34
Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

Националната футболна база ще посрещне финалния кастинг за попълване на първия випуск на Академия БФС

  • 23 юни 2026 | 20:44
  • 929
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

България среща Италия в повторение на финала на СП 2025

  • 24 юни 2026 | 07:10
  • 13660
  • 12
Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

Ботев (Пловдив) продаде вратар в белгийски гранд

  • 24 юни 2026 | 10:02
  • 4411
  • 3
Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

Англия не показа нищо от зрелищния футбол от първия мач и затъна в гъстата ганайска защита

  • 24 юни 2026 | 01:01
  • 52721
  • 88
Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

Резервата Будимир донесе ценни три точки на Хърватия

  • 24 юни 2026 | 03:55
  • 28594
  • 34
Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

Страхотен вратар и отменени голове не успяха да спрат Колумбия по пътя към елиминациите

  • 24 юни 2026 | 06:57
  • 25233
  • 8