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Мондиал 2026: Канада - Швейцария
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  3. Тежко наказание за състезателя на Катар за нарушението срещу Коне

Тежко наказание за състезателя на Катар за нарушението срещу Коне

  • 24 юни 2026 | 21:59
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Катарският полузащитник Асим Мадибо бе наказан с пет мача лишаване от състезателни права, след като получи червен картон за шпагат, при който контузи сериозно канадския полузащитник Исмаел Коне,  съобщи ФИФА. Катар претърпя тежка загуба с 0:6 от Канада във втория си мач от група Б, по време на която Коне напусна терена със счупен крак след нескопосано влизане от Мадибо през второто полувреме.

Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне
Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне

Дисциплинарната комисия на ФИФА наложи пет мача за провинението, решение, което подлежи на обжалване пред Апелативната комисия на ФИФА. Коне е претърпял операция, а Мадибо и спортният министър на Катар са го посетили в болницата, за да проверят здравословното му състояние, съобщи Катарската футболна асоциация.

Катар играе последния си мач от груповата фаза срещу Босна и Херцеговина, а другият мач от групата по същото време е Канада срещу Швейцария.

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