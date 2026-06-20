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Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне

  • 20 юни 2026 | 10:06
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Футболната асоциация на Катар изпрати съобщение в подкрепа на канадския халф Исмаел Коне, след като той се контузи по време на мача между двете държави на Световното първенство в четвъртък.

Катар претърпя загуба с 0:6 от Канада в двубоя от група Б, в който Коне пострада със счупен крак след неумел шпагат на катареца Асим Мадибо през второто полувреме. Часове по-късно Коне беше опериран.

От Катарската футболна асоциация публикуваха снимка в профилите си в социалните мрежи, на която Исмаел Коне маха на феновете, докато бе изнесен на носилка, като добавиха послание с пожелания за бързо възстановяване.

Катар ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в третия си двубой на Световното първенство на 24 юни.

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Снимки: Imago

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