Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне

Футболната асоциация на Катар изпрати съобщение в подкрепа на канадския халф Исмаел Коне, след като той се контузи по време на мача между двете държави на Световното първенство в четвъртък.

Катар претърпя загуба с 0:6 от Канада в двубоя от група Б, в който Коне пострада със счупен крак след неумел шпагат на катареца Асим Мадибо през второто полувреме. Часове по-късно Коне беше опериран.

От Катарската футболна асоциация публикуваха снимка в профилите си в социалните мрежи, на която Исмаел Коне маха на феновете, докато бе изнесен на носилка, като добавиха послание с пожелания за бързо възстановяване.

Катар ще се изправи срещу Босна и Херцеговина в третия си двубой на Световното първенство на 24 юни.

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Снимки: Imago