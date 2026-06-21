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Исмаел Коне бе посрещнат като герой от съотборниците си

  • 21 юни 2026 | 04:25
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Исмаел Коне бе посрещнат като герой от съотборниците си

Канадският национал Исмаел Коне беше посрещнат като герой от своите съотборници на Световното първенство, след като беше изписан от болницата след операция заради счупен крак. Видео в социалната мрежа Х показа, че 24-годишният халф е бил аплодиран от всички играчи от тима, когато е слизал от кола след напускането на лечебното заведение. Футболистите са скандирали името на Исмаел Коне.

Коне пропуска останалата част от Мондиал 2026, след като получи тежка контузия по време на победата на домакините с 6:0 над Катар във Ванкувър в четвъртък.

Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне
Катарската асоциация изпрати съобщение в подкрепа на Исмаел Коне

Канада ще играе следващия си мач от група "В" срещу Швейцария на 24-и юни (сряда), като се стреми да достигне до елиминационните етапи на Световно първенство за първи път в общо третото си участие.

Дори това да не се случи, този отбор на “кленовите листа” вече написа история, тъй като спечели първа точка и веднага след това първа победа на световни футболни финали.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Канадците имат 4 точки до момента, колкото е активът и на Швейцария.

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