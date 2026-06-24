Селекционерът на Канада: Целта ни е да победим и да останем тук

Селекционерът на Канада Джеси Марш иска тимът му да победи Швейцария в последния мач в група В на Световното първенство, за да може след това отново да играе във Ванкувър на 1/16-финалите. Програмата показва, че победителят в група В остава на този терен и в първата фаза на елиминациите. Едни от организаторите на Мондиал 2026, канадците са начело в класирането с четири точки и ще завършат на първо място, ако успеят да избегнат загуба от Швейцария. Също така подобен резултат би им осигурил по-дълга почивка преди първия им мач в елиминационната фаза във Ванкувър на 2 юли.

„Определено нашата цел номер 1 е да останем тук във Ванкувър“, започна Марш на пресконференцията преди третия мач в предварителната фаза. „Когато поех отбора и веднага след това се запознах с формата на турнира, си казах, че нашата цел номер 1 е да спечелим групата. Преди две години всички мислеха, че съм луд, нали? Тогава тази перспектива изглеждаше невъзможна, но точно тук очаквах да се окажем“, обяснява Марш, който има сериозен опит в европейския футбол. „Когато ни се падна Швейцария, си казахме: „Добре, нека се позиционираме така, че да сме в борбата за целта си – да останем във Ванкувър в последния мач“, и ето че сме тук и ще бъдем готови за това, което ни чака утре.

Въпреки че една точка ще бъде достатъчна срещу швейцарците, Марш заяви, че отборът му ще излезе на терена на „BC Place“ с цел победа. „Смятам, че най-лошият начин да постигнеш равенство е да играеш за равенство. Мисля, че трябва да излезеш на терена и да играеш за победа, а в по-късните етапи на мача можеш да използваш резервите си и да приложиш тактики, за да управляваш това, което ти е необходимо от мача“. Накрая американският треньор разкри, че е помолил бившия баскетболист, звезда от НБА и запален футболен фен Стив Неш да отправи някакво мотивиращо послание към канадския отбор.

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„Едно от нещата, за които Стив говори, беше съчетанието между напрежение и свобода, като напрежението се отнася до дисциплината, фокуса и концентрацията – да се придържаме към плана и да знаем какво ни прави такива, каквито сме, и какво представляваме“, каза Марш. „Зрелият отбор управлява мача, управлява резултата. Така че ние ще излезем в този мач с нагласата да спечелим. Вече имаме план и ще се придържаме, но и всеки ще има своята лична свобода на терена, в рамките на нашата стратегия, разбира се“, завърши селекционерът на Канада. Швейцария също има 4 точки, постигнати от равенство и победа, но е с по-лоша голова разлика от домакините.

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Снимки: Gettyimages