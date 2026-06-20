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Вратарят на Канада едва се сдържал да не се включи в атака от скука

  • 20 юни 2026 | 11:05
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Вратарят на Канада Максим Крепьо нямаше почти никаква работа при победата срещу Катар с 6:0, но той почти бе убеден от заполянковците да се включи в атака в края на двубоя. Той излезе напред да подаде топката бързо в предни позиции, а от трибуните се чуваха призиви да стреля.

"Кълна се, че малкото дяволче каза "направи го", но малкото ангелче ми прошепна: "просто подай топката и се върне". Чух призивите на публиката, но си казах, че няма да го направя, засмя се Крепьо в разговор с репортерите.

"Присъствието на Макс беше наистина важно вчера. Но нека бъдем честни, той почти нямаше какво да прави", каза селекционертът на Канада Джеси Марш, цитиран от БТА.

Мачът беше хаотичен с два червени картона за Катар и ужасната контузия на канадския халф Исмаел Коне, който счупи тибията и фибулата на левия си крак при шпагат отзад на Асим Мадибо.

Максим Крепо съчувстваше на Коне, тъй като през 2022 година самият той счупи десния си крак и пропусна Мондиала в Катар.

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