Световно първенство: това са най-добрите голмайстори, ако изключим головете от дузпи

Лионел Меси наскоро стана голмайстор номер едно в историята на Световните първенства, но има една категория, в която все още изостава от Мирослав Клозе. Според данни, публикувани от Opta, когато се изключат головете, отбелязани от дузпи, бившият германски национал остава еднолично на първо място в списъка на най-добрите голмайстори на турнира.

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Клозе отбеляза 16 гола на Световни първенства без да изпълнява дузпи, постижение, достигнато в рамките на 24 мача. Меси е веднага след него с 14 гола от игра, колкото има и Роналдо Назарио. Меси наскоро изпревари Клозе в общия брой голове във финалните фази на Световното първенство. Въпреки това, част от това предимство — четири гола — е изградено чрез дузпи, което позволява на бившия германски нападател да запази лидерството си в тази алтернативна класация.

Сред все още активните играчи, Мбапе е най-близо до върха. Само с 16 изиграни мача на Световни първенства и вече 14 гола без дузпи, французинът дели второто място с Меси и Роналдо и остава сериозна заплаха за рекорда на Клозе в следващите издания на състезанието.

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Проучването също така подчертава исторически имена като Герд Мюлер и Жюст Фонтен, и двамата с по 13 гола без дузпи, както и Пеле, който е с 12.

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