Играчите на Иран оставиха благодарствено писмо към Лос Анджелис

Националният отбор на Иран остави съобщение в съблекалнята на стадион SoFi в неделя, в което благодари на Лос Анджелис за гостоприемството по време на Световното първенство и казва, че си тръгва с достойнство, след като равенството 0:0 с Белгия запази надеждите им за достигане до елиминационните фази. Лос Анджелис беше домакин на двата мача на Иран от Група G досега, като отборът пътуваше до базата си в Тихуана, Мексико, между мачовете. Иран прекара турнира, базиран в Тихуана, пътувайки до САЩ за мачовете си поради ограниченията около престоя им в страната, докато на редица служители и длъжностни лица на иранския отбор беше отказан достъп до САЩ.

Ялова Белгия се издъни и срещу Иран

Американски представители заявиха, че дискусиите за облекчаване на някои ограничения продължават. „От древна Персия отпреди хиляди години до цивилизования Иран днес, духът на Иран остава жив и „непоколебим“, гласи ръкописната бележка, публикувана от иранската футболна федерация. „Благодарим ви, Лос Анджелис, за гостоприемството. Дойдохме в Лос Анджелис с гордост, състезавахме се с чест и си тръгваме с достойнство.“

Special message from the national team in the locker room to Iranians and people around the world



Message from the national team on the locker room board:



💬From ancient Iran, thousands of years old, to today's civilized Iran, the spirit of Iran has remained alive and strong.… pic.twitter.com/mvW8au8cg1 — رامین رضاییان (@Ramin_Rezaian_) June 21, 2026

В бележката се благодари и на иранските привърженици, които дадоха „сърцето, гласа и душата си“ за отбора по време на двата мача, и тя завърши с призив за мир, уважение и приятелство между всички народи. Треньорът на Иран Амир Галеноей многократно критикува ограниченията за пътуване, наложени на отбора, заявявайки, че отборът се е сблъскал с предизвикателства, с които на никой друг отбор не се е налагало да се сблъска. Иран, който завърши наравно 2:2 с Нова Зеландия в първия си мач на стадион „СоФай“, играе последния си мач от груповата фаза срещу Египет в Сиатъл.

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Снимки: Gettyimages