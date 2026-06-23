Исмаила Сар: Малко сме разочаровани

Нападателят на Сенегал Исмаила Сар коментира мача срещу Норвегия (2:3) в груповата фаза на Световното първенство по футбол. 28-годишният нападател на Кристъл Палас отбеляза два гола.

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„Беше трудно. Малко сме разочаровани. Но не е свършило- все още има трети мач. Ще спечелим и ще продължим да се борим“, цитира пресслужбата на ФИФА думите на Сар.

Норвегия има 6 точки и е втора в Група I. Те си осигуриха място в плейофите. Сенегал, с 0 точки, е трети. В последните срещи от груповата фаза Норвегия ще се изправи срещу Франция, а Сенегал ще мери сили с Ирак. И двата мача ще се играят на 26 юни.

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Снимки: Gettyimages